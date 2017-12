V Femut: seis músicas são classificadas na 1ª Eliminatória, entre elas duas de compositores  obidenses

Os obidenses Eduardo Dias e Wander de Andrade classificaram suas músicas para a final do Femut 2017 que acontecerá no sábado, dia 16.

Estimular a criação, produção, fortalecimento e difusão musical do Tapajós e demais regiões do país, assim iniciou a primeira noite do V Festival de Música do Tapajós (Femut), na noite de quinta-feira (14). Na primeira eliminatória, seis músicas classificadas, e nesta sexta-feira (16), às 20 horas, aguarda-se mais seis, totalizando as doze músicas para a finalíssima no sábado (16), às 21 horas, no auditório da Casa da Cultura.

A criatividade artística musical do evento, ganha mais brilho ao ato solidário. "Na primeira noite, a plateia envolveu-se com a qualidade musical, prevista nesta edição do Festival, a qualidade local, regional e nacional. E quanto organização é grande a satisfação de termos concluído está etapa inicial de forma tranquila. E amanhã teremos a segunda eliminatória também de qualidade. E o Femut vai além, quando unifica a arte musical ao ato solidário, a troca de ingresso por alimento não perecível na finalidade de ajudar os menos favorecidos", destacou o secretário municipal de cultura, Luis Alberto Figueira.

Pela primeira vez, a bióloga Daniele Gonçalves esteve na plateia do Festival. "A organização está de parabéns, ao incentivar a criação, belíssimas apresentações, e por oportunizar o acesso a população ao ver e ouvir o alto nível da arte musical e ainda no gesto nobre na arrecadação de alimentos para ajudar o próximo", destacou.

Após a apresentação dos intérpretes da primeira semifinal, o público aplaudiu a participação especial do Grupo Regional Mocorongo e da cantora santarena Marcelle Almeida, aos ritmos de samba, choro e versões regionalizadas.

Troca de ingressos

Para o acesso ao evento, haverá a troca de ingressos. Cada ingresso por 1 kg de alimento não perecível. A troca vai ocorrer a partir das 8h na bilheteria da Casa da Cultura. Para cada etapa do V Femut haverá a distribuição de 500 ingressos ao dia.

Das 12 músicas aguardadas na noite de quinta-feira, duas não foram apresentadas por motivos particulares dos autores e 10 foram apresentadas no palco e avaliadas pelo corpo de jurados.

FOTOS...



RESULTADO DA PRIMEIRA SEMIFINAL – SEIS MÚSICAS CLASSIFICADAS

Nome da Música Autor(es) Procedência SANTIRENE Alfredo Andrade dos Reis Belém/PA Intérprete: Alfredo Dias AFROCANÇÃO Eduardo Henrique Chaves Dias Santarém/PA Intérprete: Suane Soledade ANTICINDERELA Wander de Andrade/Celson Lima Santarém/PA Intérprete: Ádria Góes APENAS CRIANÇAS Carlos A. C. do Rosário (Bendelack) Santarém/PA Intérprete: Carlinhos Bendelack BAIÃO DE NÓS DOIS Paulo Alfredo Barreto Silva Santarém/PA Intérprete: Paulinho Barreto LENDAS DA PREAMAR Aluizio Dias de Oliveira Junior Belém/PA Intérprete: Pedro Vianna

FONTE/Fotos: Agência Santarém

