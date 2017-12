Forte chuva causa alagamentos em Óbidos

A cidade de Óbidos, no oeste do Pará, foi castigada na quinta-feira (14), por mais de 8 horas ininterruptas de chuvas torrenciais que causaram vários estragos na malha viária da cidade, e colocou em situação de alerta as condições de encostas e córregos localizados em áreas consideradas de risco.

A Prefeitura de Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), precisou fazer inúmeras intervenções emergenciais, para amenizar os estragos causados pelas enxurradas.

Só no período da manhã, a Seurbi registrou inúmeras ligações de moradores de diversos bairros da cidade, informando danos causados pela forte enxurrada. No bairro Santa Terezinha, parte do muro da Escola Municipal Manoel Valente do Couto desabou. Ainda em Santa Terezinha, na travessa 11 de Junho, foi realizado trabalho de drenagem de um canal que escoa água para a rede de esgoto, que estava entupido.

Em outros bairros, diversos casos de danos causados pela chuva foram registrados. Servidores do setor de limpeza da secretaria de infraestrutura foram destacados para atender as demandas.

“A carência de ruas pavimentadas e redes de esgoto nos nossos bairros, acabam por causar esses transtornos em dias chuvosos como hoje. Temos ciência dessas dificuldades, e estamos na medida do possível, trabalhando para mudar essa realidade. Durante todo o dia de hoje estaremos monitorando as áreas de risco. Faremos também outros trabalhos de limpeza de canaletas, bueiros e desobstrução de canais para melhorar o escoamento da água da chuva. Quantas solicitações recebermos, trabalharemos para dá uma reposta”, disse o secretário de infraestrutura, Marcos Maciel Pinto.

Uma força tarefa liderada pelo prefeito Chico Alfaia, foi formada para atender os pedidos dos moradores. Alfaia garantiu que os trabalhos terão continuidade ao longo dos próximos dias. O prefeito obidense comemorou também a eficácia das obras de contenção que foram realizadas na área das barreiras, próximo a sede campestre da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), e na travessa Saladino de Brito, no bairro São Francisco.

“Tivemos um excelente resultado quanto à eficácia dessas obras de contenção da enxurrada, feitas nesses dois pontos críticos da cidade. Isso ameniza o sofrimento das pessoas que residem nesses locais. Agora, vamos concentrar esforços para atender as outras solicitações de limpeza de bueiros, canaletas e desobstrução de canais para evitar os alagamentos”, disse o prefeito.

O tempo fechado permaneceu durante toda a terça-feira. Essa foi a primeira grande chuva registrada no período que marca o início mais rigoroso do inverno amazônico.

Fonte: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos

