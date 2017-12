Alfredo Reis, Eduardo Dias e Pedrinho Calado vencem o FEMUT 2017

Aconteceu neste sábado, dia 16, a final do V Festival de Música do Tapajós (Femut), do qual concorreram 12 músicas classificadas nas eliminatórias dos dias 14 e 15. O evento foi realizado na Casa da Cultura, em Santarém e Alfredo Reis com a música, “Santarene”, foi o grande vencedor do FEMUT 2017.

Entre os compositores obidenses que classificaram suas músicas para a grande final, Eduardo Dias, levou o 2º lugar com a música “Afrocanção”, com a bela interpretação de Suane Soledade.

A canção “Radiação (Seu Olhar)”, de Pedro Calado, ganhou três prêmios: 3ª colocada, Melhor Arranjo e Leila Moura levou o prêmio de Melhor Intérprete.

VENCEDORES DO FEMUT 2017

1º) SANTIRENE (1ª); Alfredo Andrade dos Reis; Belém/PA; Intérprete:; Alfredo Dias.

2º) AFROCANÇÃO (2ª); Eduardo Henrique Chaves Dias; Óbidos/PA; Intérprete:; Suane Soledade

3º) RADIAÇÃO (SEU OLHAR) (3º); Antônio Pedro Calado Vieira; Belém/PA; Intérprete:; Kaila moura

Melhor letra: Genilson Delgado - Tapuia

Melhor intérprete: Laila Moura - Radiação

Arranjo: Pedrinho Callado – Radiação

FOTOS....



MÚSICAS APRESENTADA NA FINAL DO SEMUT

TAPUIA; Genilton Sousa Delgado; Terra Santa/PA; Intérprete:; Victória Gato da Costa

ANTICINDERELA; Wander de Andrade/Celson Lima; Óbidos/PA; Intérprete:; Ádria Góes

APENAS CRIANÇAS; Carlos A. C. do Rosário (Bendelack); Santarém/PA; Intérprete: Carlinhos Bendelack

BAIÃO DE NÓS DOIS; Paulo Alfredo Barreto Silva; Santarém/PA; Intérprete:; Paulinho Barreto

LENDAS DA PREAMAR; Aluizio Dias de Oliveira Junior; Belém/PA; Intérprete:; Pedro Vianna

MEU CANTO; Raimundo Nonato Aguiar Oliveira; Santarém/PA; Intérprete:; Nato Aguiar

ESTRADA GASTA; Carlos Eugênio da Silva Rêgo; Brasília/DF; Intérprete:; Alexandre Escher

CANÇÃO CÓSMICA; ; Eduardo Augusto de C. Serique; Santarém/PA; Intérprete:; Eduardo Serique;

LAMENTO; Janderson de Almeida; Santarém/PA; Intérprete: ; Paula Araújo

