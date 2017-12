Dia D da campanha de vacinação antirrábica, em Óbidos, aconteceu no sábado(16)odos os bairros da cidade. Para mobilizar criadores de cães e gatos, foram montados 13 postos de vacinação.

As ações do dia de mobilização iniciaram por volta das 8h e encerraram às 17h. A intenção era imunizar 4 mil animais com a ampliação dos atendimentos, meta que ficou muito próximo de ser alcançada com a grande participação da população.

A campanha teve como objetivo criar uma barreira epidemiológica que impeça a circulação do vírus, eliminar a raiva humana e controlar a doença entre os caninos e felinos.

“A vacina antirrábica ela protege os animais do vírus antirrábico. O animal ele é uma passagem pra transmitir a doença pra nós humanos. A vacinação é uma forma de prevenir e tentar controlar o vírus circulante no município. O Dia D é uma ação estratégica para facilitar que os donos de cães e gatos tenham essa possibilidade próximo de sua casa”, explicou Moisés Portela, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde.

Foram disponibilizadas 6 mil doses da vacina para a Óbidos. Segundo a meta do Ministério da Saúde, a secretaria de saúde terá que imunizar aproximadamente de 12 mil animais na cidade e no interior.

“Aqui no município graças a Deus, não temos enfrentado nenhum problema com a raiva. Nós sabemos que há um vírus circulante no estado do Amazonas, mais no estado do Pará até agora não chegou relatos sobre o surto da doença na nossa região. Por isso, prevenir é a melhor solução”, disse Portela.

Quem não vacinou o seu animal de estimação no último sábado, poderá procurar o Departamento de Vigilância em Saúde, para solicitar a imunização do seu animal. O departamento fica localizado na sede da Secretaria de Saúde, na rua Almirante Barroso, no centro da cidade, ao lado do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Fonte: Ascom/PMO

