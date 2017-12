Eduardo Dias será o novo Secretário de Cultura de Óbidos

O atual Secretário de Cultura de Óbidos, Prof. Luiz Carlos, deixará o cargo em janeiro de 2018, e no seu lugar assumirá o cantor, compositor, poeta e advogado, Eduardo Dias, que já exerceu a função em administrações passadas.

Segundo informações, o Prof. Luiz Carlos deixará o cargo para assumir outros compromissos profissionais em cidade vizinha a Óbidos.

Portanto, a partir da segunda quinzena de janeiro de 2018, Eduardo Dias, deverá assumir a Secretaria de Cultura de Óbidos, já com a incumbência de organizar o Melhor Carnaval de Rua do oeste do Pará, o Carnapauxis.

Conheça a Biografia de Eduardo Dias

