Incêndio destrói residência em Óbidos

Desespero, angústia e desconsolo foi o que pudemos ver nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018, para uma família da Rua Acioly Lins, em Óbidos, ao ver sua casa sendo consumida pelo fogo e pouco ou quase nada foi possível fazer para minimizar os estragos da tragédia.

Ninguém sabia dizer ao certo o que acontecera, apenas que parte da casa estava sob forte lavareda. O fogo consumia tudo pela frente e mostrava sua cor acima do telhado, pois a essa altura, telhas espocavam jogando resíduos para todos os lados, alguém do imóvel vizinho tentava bravamente, com uma simples mangueira fina de jardim, conter as chamas que fingiam nem dar conta do pouco volume de água que ali caia. Uma luta ferrenha entre um fogo avassalador e um punhado de água.

Enquanto isso a proprietária do imóvel gritava desesperada por socorro, que alguém apagasse o incêndio porque seu patrimônio, suas coisas, sua vida estava sendo consumida com fervor pelas chamas a cada momento mais fortes, pois tudo queimava, a essa altura já colocando em perigo os imóveis ao lado.

Buscava-se uma equipe, um grupo, uma ajuda do Corpo de Bombeiros, de um Carro Pipa, qualquer coisa que pudesse dar um basta àquela situação desesperadora e nada acontecia. Não há no município nenhum Corpo de Bombeiros, não há nenhuma Brigada de Incêndio Municipal, assunto já abordado através de artigo em 06 de novembro de 2017, em que alertávamos sobre essa necessidade e infelizmente, nenhuma atitude fora tomada.

Sem contar com o serviço de Corpo de Bombeiros ou a Brigada de Incêndio Municipal, os cidadãos obidenses ficam a mercê de infortúnios como o que está passando essa família neste dia triste, uma vez que, eles assim como todos os curiosos e amigos que estavam ali ficaram de mãos atadas, sem ter muito que fazer, a não ser solidarizar, tentar retirar qualquer objeto de dentro do imóvel sem ter o mínimo treinamento ou apenas tentar conseguir um pouco de água para jogar com um balde e assim tentar conter o devastador incêndio que em meia hora deixou tristeza, destruição e desolação.

Não se sabe ainda as causas do Incêndio, mas uma certeza todos devemos ter, não podemos mais ficar sem Corpo de Bombeiros ou Brigada de Incêndio neste Município.

Por Márcio Rubens

FONTE: Blog Fivelando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.