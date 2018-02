I Fórum de Desenvolvimento Municipal está acontecendo em Óbidos

Iniciou nesta quinta-feira, dia 22, o I Fórum de Desenvolvimento Municipal, realizado pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, e contou com a presença de representantes da administração municipal, como o prefeito e secretários, vereadores, comunitárias, empresários, representantes de outros municípios e a comunidade em geral.

Representantes dos diversos segmentos da sociedade debaterão em dois dias, diversos temas, com objetivo de traçar metas para as mais diversas áreas como: economia, comércio, política, meio ambiente, cultura, infraestrutura, saúde, educação, assistência social entre outros setores primordiais para o desenvolvimento de Óbidos.

Durante a abertura, a Secretária da Semdes, Izalina Alves, comentou sobre o Fórum: “O dia de hoje (22), serão feitas discussões e as instituições trarão para Fórum o que elas poderão ofertar para o município, que irá impactar positivamente no desenvolvimento de Óbidos”.

Nildo Cardoso, representante do SEBRAE comentou: “É um momento importantíssimo para que a gente possa discutir o desenvolvimento econômico e social de Óbidos. Nós estamos aqui para contribuir com as ações de políticas públicas, como a geração de empregos e renda, e aumento da arrecadação pública, são fatores que vamos discutir no fórum, com a possibilidade de fomentar no município o desenvolvimento local”.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, falou das expectativas para o Fórum: “Este primeiro Fórum quer chamar a sociedade civil organizada e entes públicos, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Secretário de outros municípios, para que a gente possa formatar o crescimento e desenvolvimento de Óbidos”.

“Um dos objetivos do Fórum é também formar o Conselho de Administração do Município de Óbidos, com bases sólidas, amplamente discutido para que a gente possa pensar uma Óbidos, não só de forma imediata, mais também para daqui a 20 a 30 anos”, informou Alfaia.

O Fórum está acontecendo no auditório do IFPA-Campus Óbidos e encerrará nesta sexta-feira, dia 23.

www.obidos.net.br → Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1737-i-forum-municipal-de-desenvolvimento-esta-acontecendo-em-obidos#sigProId1c944299ba View the embedded image gallery online at:

