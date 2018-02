Ufopa divulga resultado do Processo Seletivo Regular Unificado

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), divulgou nesta sexta-feira, 23, a lista com os nomes dos candidatos aprovados ou classificados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular (PSR).

Ao todo, 12.851 candidatos se inscreveram, superando a meta de 2017, que obteve 11.292 inscritos para concorrer as 1.325 vagas nos 31 cursos que estão sendo ofertados na Ufopa.

Além do campus de Santarém, que oferece 1.069 vagas, outras 256 foram destinadas para os cursos dos campi de Alenquer (32), Monte Alegre (32), Oriximiná (64), Itaituba (32), Juruti (64) e Óbidos (32). Do total de vagas, 673 foram destinadas ao sistema de ingresso por cotas sociais.

O curso mais demandado neste processo foi o de Direito, com 1.274 inscritos, gerando uma concorrência de 37,61 candidatos por vaga. Também foi no curso de direito que a Ufopa registrou a maior nota do Enem.

Para ingressar em um dos cursos da Ufopa, a inscrição no PSR/UFOPA 2018 implica que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016 ou 2017, considerando o exame de maior nota (redação + áreas temáticas), inclusive para o ingresso pelo sistema de cotas sociais. Neste processo, a maior nota entre os candidatos inscritos foi 772,8, que gerou o corte da primeira chamada do curso de Direito para candidatos da ampla concorrência.

A reitora da Ufopa, Raimunda Monteiro, considera um sucesso haver 12.851 mil inscritos no processo seletivo multicampi da Ufopa. “Com esse resultado, a Ufopa dá mais um passo na expansão dos seus serviços educacionais. A Ufopa é uma referência de educação pública de qualidade e hoje está bem mais fortalecida como instituição de ensino, pesquisa e extensão. Esperamos continuar em crescimento, sem perder a essência do nosso papel na formação de cidadãos e de indução do desenvolvimento regional".

Habilitação – Os candidatos convocados nesta primeira chamada deverão fazer a habilitação, momento em que apresentam os documentos exigidos pelo edital, a fim de vincular-se formalmente à instituição por meio da matrícula.

Os candidatos classificados devem comparecer na segunda-feira, 5 de março, nos horários determinados no edital para realizar habilitação e matrícula,.

Manifestação de interesse - Os candidatos não selecionados em primeira chamada e que desejarem continuar concorrendo às vagas remanescentes deverão manifestar interesse nas chamadas posteriores, sempre através do endereço eletrônico indicado abaixo. Os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão o direito a concorrer às vagas remanescentes em outras chamadas.

O formulário para a habilitação do candidato será disponibilizado na segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018.

Confira o resultado na página do PSR 2018:

-Edital do resultado da primeira chamada e habilitação;

-Listas de candidatos convocados na primeira chamada.

Acesse aqui para MANIFESTAR INTERESSE na próxima chamada. Clique no link JÁ ESTOU INSCRITO para ter acesso.

Comunicação/Ufopa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.