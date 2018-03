Sespa entrega 500 kits de higiene bucal aos 144 municípios

Todos os 144 municípios paraenses receberam 500 kits de higiene bucal e um macro modelo de escovação, entregues pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na manhã desta quarta-feira (28), na sede da Escola de Governança Pública, em Belém. Os kits vão reforçar as ações da Política Nacional de Saúde Bucal e dar suporte à ampliação e qualidade do trabalho realizado pelas equipes de saúde bucal que atuam na Atenção Básica, principal acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As equipes são responsáveis pela promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, com a meta de solucionar pelo menos 80% das demandas apresentadas pela população.

Na entrega dos kits, cada gestor municipal recebeu um termo de doação, no qual a Sespa informa que a cada três meses vai monitorar o Sistema de Informação, já que o município tem, como meta mínima, realizar 500 escovações dentais supervisionadas, para que possa ser beneficiado com a entrega de mais kits. “É uma forma de estimular as secretarias municipais de Saúde a cumprirem seus papéis nessa política tão estratégica na saúde pública”, disse Socorro Bandeira, diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Sespa.

Segundo ela, há algum tempo a Secretaria de Saúde vem entregando os kits, e nem sempre é notificada pelos municípios sobre o real percentual de cobertura de escovação dental supervisionada. O objetivo é estimular as gestões municipais a associarem as ações de saúde bucal à rotina das escolas públicas, para que conheçam o índice de cáries e os casos que necessitam de tratamento clínico, em consultório odontológico da unidade de saúde mais próxima.

Prioridades - “Essa estratégia é necessária para que as equipes possam identificar, a partir dos dados coletados, as prioridades, e assim melhorar os indicadores mediante a inserção desses números nos sistemas de informação, a fim de que a Sespa prossiga também na entrega de insumos”, complementou o coordenador estadual de Saúde Bucal, Evaldo Bichara, que participou da entrega dos kits aos 58 representantes de municípios presentes na solenidade.

A secretária adjunta de Saúde Pública do Pará, Heloisa Guimarães, ressaltou que qualquer ação é bem-vinda quando visa estimular hábitos saudáveis e o cuidado com a higiene oral, por meio de atividades integradas, envolvendo estudantes, professores, pais e as equipes de saúde. “Espero que todos se empenhem nisso, sobretudo no foco às crianças, para que se tornem adolescentes e jovens conscientes da importância da saúde bucal e do cuidado de si, já que a criança passa grande parte do tempo na escola”, afirmou.

FONTE: Agência Pará

