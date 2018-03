Caminhada alusiva aos 50 anos da Escola Inglês de Souza

Programação celebra ainda o centenário de falecimento do patrono do educandário, Inglês de Souza, localizado no bairro de Santa Terezinha.

Uma caminhada realizada na manhã desta sexta-feira (2), chamou a atenção da população para a programação alusiva ao aniversário da de 50 anos da escola Inglês de Souza, localizada no bairro de Santa Terezinha, em Óbidos, no oeste do Pará.

Professores, aluno e pais de alunos, percorreram as principais ruas do bairro com faixas e cartazes lembrando do jubileu de ouro do educandário, comemorado no último dia 20 de fevereiro, e o centenário de falecimento de Inglês de Souza que será celebrado no dia 6 de setembro.

Para marcar datas tão importantes, uma série de eventos culturais, pedagógicos e sociais serão realizados pela escola ao longo do ano, com objetivo de envolver toda a sociedade nos atos, para lembrar a importância da escola e de seu patrono que alcançou grandes feitos nas áreas da literatura, advocacia, jornalismo e na política brasileira.

“A comunidade escolar Inglês de Souza não quer apenas celebrar o jubileu de ouro (50 anos) da nossa escola e o centenário do nosso patrono. Queremos também mostrar para a nossa sociedade a importância deste ilustre filho de Óbidos para o Brasil. Vamos desenvolver uma série de ações. Nossa escola recebera pintura nova. Realizaremos exposições, noite cultural, saraus literários. Tudo voltado para a história da nossa escola e de Inglês de Souza”, disse Wilza Cárlea Baraúna, diretora do educandário.

Na noite desta sexta-feira, a noite cultural denominada “Eu faço parte dessa história” reunirá artistas, poetas, profissionais da educação e trabalhos desenvolvidos pelo educandário, para celebrar a vida e a história do escritor obidense.

“Vamos ter a presença do nosso escritor, poeta e músico Eduardo Dias que fará uma apresentação especial. Além de outras apresentações que farão parte dessa programação especial. As apresentações iniciam a partir das 19h e todos estão convidados a participar”, convidou a diretora.

O educandário

Atualmente a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inglês de Souza, tem em seu quadro de alunos, aproximadamente 300 crianças matriculadas, divididas em dois turnos (manhã e tarde), entre a educação infantil e o ensino fundamental menor.

Inglês de Souza

Nascido no município paraense de Óbidos, Herculano Marcos Inglês de Souza era filho do desembargador Marcos Antônio Rodrigues de Souza e de Henriqueta Amália de Góis Brito, membros de tradicionais famílias paraenses. Escritor, advogado, professor, jornalista e político brasileiro, tido como introdutor do naturalismo na literatura brasileira por meio do seu romance O Coronel Sangrado, publicado em Santos em 1877. Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 28.

Inglês, que escreveu inicialmente com o pseudônimo Luiz Dolzani, ganhou reconhecimento literário após a publicação da obra O Missionário, no ano de 1891. Em suas obras, é perceptível a influência de escritores europeus, tais como Eça de Queirós e Emile Zola.

Também teve notável carreira política, começando como militante do Partido Liberal em 1878. Tendo sido eleito deputado provincial (equivalente aos atuais deputados estaduais) pela província de São Paulo, foi nomeado Presidente das províncias de Sergipe e do Espírito Santo. Foi também convidado várias vezes para integrar o Supremo Tribunal Federal, porém nunca aceitou.

Pouco antes de falecer, em 6 de setembro de 1918, Inglês de Souza foi eleito deputado federal pelo seu estado natal, o Pará, nas eleições nacionais de março daquele mesmo ano.

Por: Érique Figueirêdo → Fotos de Mauro Pantoja

FONTE: ASCOM/PMO

