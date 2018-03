Forte Pauxis, abandonado e sendo destruído

Por Márcio Rubens.

A cada dia que passa, vemos nosso Patrimônio Histórico sendo consumido pelo tempo, pela péssima administração da coisa pública ao longo do tempo e o pior de tudo é que os referenciais de geração de emprego e renda também são destruídos pelo descaso ou pura falta de visão empreendedora nesta terra, o que nos deixa, enquanto cidadãos, em eterno círculo de falta de direcionamento no sentido de captar recursos, gerar empregos e proporcionar renda e oportunidade para o povo obidense.

Ao olharmos para o Patrimônio Histórico local vemos que ainda possuímos boa quantidade de imóveis de outros tempos e ao percorrermos as ruas estreitas da Cidade Velha ainda é possível termos a impressão de sermos transportados para épocas remotas. Porém, o quantitativo de imóveis históricos fica menor a cada ano. Os motivos são os mais diversos: falta de interesse do proprietário em fazer a tão desejada reforma; a falta de recursos para fazer essa reforma, a falta de interesse do poder público em adquirir esses imóveis para poder fazer as devidas reformas, falta de política pública voltada para a valorização do potencial turístico do município, o que poderia vir a dar oportunidade de geração de empregos e renda nesse segmento a muitos e etc…

Diante do quadro que não é nada animador, pois os imóveis estão caindo ou sendo demolidos pelo interesse em renovar a arquitetura onde não é considerado o peso historiográfico, cultural e estético desses locais.

Assim, ficamos contemplando bestializados o tempo passar e o Forte Pauxis continua sem a conclusão de uma reforma que começou a dois prefeitos atrás e simplesmente não há esclarecimento e/ou punição àqueles que corroboraram para o estado de abandono, caos e esfacelamento da História e Memória dos obidenses presentes através daquele monumento.

Deixar o Forte Pauxis à míngua, sem concluir a reforma, sem lhe dar uma utilidade – por exemplo fazer dali o Arquivo Público em que sejam reunidos, para pesquisa científica, os documentos que podem elucidar nossa história, antes que desapareçam todos, ou antes de serem consumidos por traças, mofo e todos os tipos de bactérias – é destruir a “alma de todos os obidenses” pois, aquele imóvel representa, a nosso ver, o cordão umbilical entre esta terra e cada um dos filhos de obidenses e de todos aqueles que conhecem e amam este torrão.

Fotos de Márcio Rubens

FOTOS….



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1771-forte-pauxis-abandonado-e-sendo-destruido#sigProId9e7170d6da View the embedded image gallery online at:

FONTE: fivelando.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.