Mulheres são homenageadas em Óbidos, no Dia Internacional das Mulheres

Nesta quinta-feira, 8, Dia Internacional das Mulheres, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos, homenageou as mulheres obidenses, através da entrega de diploma de reconhecimento à algumas dessas mulheres, pelos relevantes serviços prestados à cultura obidense.

A homenagem a todas as incansáveis guerreiras, companheiras, profissionais, mães, esposas, amigas, corajosas, mulheres cujos adjetivos são infinitos, aconteceu também através da música, em que Rafaela Araújo, acompanhada por Eduardo Dias, as homenageou. A poetisa, Maria do Carmo Gomes Ebrahim, também fez sua homenagem declamando uma de suas poesias, assim como Marilene de Barros, que também declamou uma de suas poesias.

Durante a Cerimônia, alunos da Escola Municipal Inglês de Souza, fizeram uma apresentação artística, alusiva ao Dia das mulheres.

No final do evento foi homenageada Dona Chaguita, como anunciou mestre de cerimônia: “Hoje estamos vivendo um momento histórico neste o município, onde está sendo reconhecido o papel da mulher obidense através da inclusão da placa da Senhora Francisca das Chagas Simões Pantoja (Dona Chaguita), um exemplo de ética, de honradez, de comprometimento e de amor por este torrão. É a primeira mulher a fazer parte da galeria dos filhos ilustres de Óbidos, e quando se fala de empoderamento da mulher, eis um exemplo a seguir”.

O Sr. Ronaldo Pantoja, filho de dona Chaguita, representando a família, descerrou a placa em homenagem a Senhora Francisca das Chagas Simões Pantoja (Dona Chaguita).

E evento aconteceu na Casa da Cultura, e durante a cerimônia, estiveram presentes, o Secretário de Cultura, Eduardo Dias; o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, Secretários, homenageados, entre outras pessoas, lotando o auditório.

Veja a lista de algumas das mulheres obidenses homenageadas: Maria Miracy Seixas Pinheiro (Conhecida Nenê Três Almas) – In Memoian; Edith Carvalho Vieira – In Memorian; Maria José Ferreira – In Memorian; Lucidéia Savino – In Memoriam; Eliete Salgado Vieira; Maria Do Carmo Gomes Ebrahim; Maria Marilene Aquino De Castro Barros; Maria Das Mercês Da Silva Sena; Maria De Aquino Castro; Idaliana Marinho De Azevedo; Valdene Dos Santos Amorim; Cleonice Maria Alfaia De Barros Nogueira; Lucimar Amaral; Leomarina Da Gama Imbelloni; Maria Isabel Bentes Da Silva; Raimunda Ilzete Da Silva Lopes. Ana Maria Tavares Chocron; Maria Luiza Pinto Bentes e Maria Santana De Albuquerque.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1774-mulheres-sao-homenageadas-em-obidos-no-dia-internacional-das-mulheres#sigProIdf44bb7b8fb View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.