Estado garante conclusão da reforma e ampliação da Santa Casa de Óbidos

"Hoje é uma nova história, um novo tempo", afirmou frei Joel Souza, diretor-presidente do Hospital Santa Casa de Misericórdia Dom Floriano, no município de Óbidos, no oeste paraense, a respeito do termo de fomento firmado entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), e a Associação de Caridade da Santa Casa, que garantirá a conclusão da reforma e ampliação da unidade de saúde, um investimento de R$ 3,6 milhões. De Óbidos, o governador prossegue sua agenda de trabalho na região oeste nos municípios de Alenquer e Santarém.

A Santa Casa de Óbidos, unidade quase centenária - fundada em 7 de julho de 1922, é uma das referências em saúde na região formada por municípios à margem esquerda do Rio Amazonas. Gerida desde 2014 por uma congregação franciscana, a Santa Casa faz parte do processo de regionalização e descentralização da saúde, que vem sendo promovido pelo governo estadual em todas as 12 regiões de integração.

"Pra nós é um alegria celebrar esse convênio com o governo do Estado, que teve essa sensibilidade pra gente continuar essa obra. Nossa Santa Casa já tem quase 100 anos e vem prestando muitos serviços à comunidade, pois sabemos que um hospital é o coração de uma cidade. Estamos felizes e agradecidos pela sensibilidade do governador", disse o frei Joel Souza.

Mais leitos

Após a conclusão da obra, o número de leitos passará dos atuais 66 para 100 leitos. A expectativa é que a quantidade de atendimentos chegue a 450 por mês (100 a mais do que é feito atualmente), já que a unidade também será referência aos municípios vizinhos, como Alenquer, Juruti e Oriximiná.

"Teremos, após a reforma, um hospital de média complexidade, onde a população poderá realizar procedimentos de mamografia, traumato-ortopedia, urologia, alguns casos de neurologia, e assim a gente vai, inclusive, desafogar o Hospital Regional de Santarém, podendo fazer muitos procedimentos aqui no nosso próprio município", explicou o diretor clínico da unidade, Cléo dos Santos Neves.

Regionalização

O Hospital Santa Casa de Óbidos faz parte da política estadual de regionalização e descentralização da saúde pública. De acordo com o titular da Sespa, Vítor Mateus, o cenário da pública no Pará, há alguns anos, mostrava apenas três hospitais de referência, localizados em Belém, para atender a todos os municípios.

"É importante ressaltar que nesta região, conhecida como Calha Norte, teremos três hospitais de referência: o de Alenquer, Óbidos e Juruti. Em vez de fazermos um hospital, nós conseguimos três, por meio de parcerias com as entidades, em um território muito difícil, em virtude do deslocamento", ressaltou Vítor Mateus.

Até o final deste ano, com os hospitais regionais em construção, a requalificação dos municipais e algumas ampliações, a rede estadual de saúde vai contar com 765 novos leitos de internação. Somados aos já entregues nos últimos sete anos, o Estado terá disponíveis 1.806 leitos de internação em várias regiões.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, frisou que Óbidos passará a oferecer atendimento qualificado em saúde hospitalar. O gestor ressaltou que quem ganha não é apenas Óbidos, mas toda a região do Baixo Amazonas.

"O atendimento regionalizado desafoga Santarém, e vai proporcionar ao paciente ser atendido em seu próprio domicílio. Isso é muito bom porque ajuda na cura, evitando assim que os gestores façam de depósitos humanos os hospitais de Santarém. Com essa proposta do governo do Estado, nós passaremos a ter um hospital com atendimento regionalizado, com várias especialidades, proporcionando que façamos pactuação com outros municípios, como Juruti, Alenquer e Santarém", disse o prefeito.

Descentralização

Para o governador Simão Jatene, o grande desafio da gestão pública é atender todas as demandas em saúde em um estado com dimensões continentais e regiões tão complexas. Jatene lembrou a bem sucedida política de descentralização da saúde, com o projeto do Estado, iniciado em 2006, com a construção de hospitais regionais de média e alta complexidade.

"Não esqueçamos que até então o Pará inteiro tinha três grandes hospitais de média e alta complexidade, todos localizados em Belém. Nós construímos o primeiro conjunto de hospitais, passamos para a construção do segundo conjunto e, até o final deste ano, deveremos ter 21. Porém, eu tinha um desafio grande, que era a margem esquerda do Rio Amazonas, porque você criar apenas um hospital aqui teria limitações em relação ao deslocamento das pessoas, porque se tem certo limite de distância para o tratamento ser exitoso. Eu estou muito feliz porque, praticamente, a gente completa com os hospitais de Óbidos, Alenquer e de Juruti os atendimentos de alta e média complexidade na margem esquerda do Rio Amazonas", enfatizou o governador.

Além da reforma e conclusão do Hospital Santa Casa, o governador Simão Jatene firmou compromisso, via Secretaria de Estado de Transportes (Setran), para pavimentação de 3,5 km da PA-254 até o aeródromo. Ele visitou ainda a catedral do município, e na presença do bispo diocesano Dom Bernardo Bahlman colocou o Estado à disposição para finalizar a reforma do prédio.

A solenidade em Óbidos contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda, do senador Flexa Ribeiro, do chefe da Casa Civil da Governadoria, José Megale, do presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Preto Souza, e de outras autoridades políticas, lideranças comunitárias e a população.

Saúde e transporte - A agenda de trabalho do governador Simão Jatene na região oeste inclui assinatura de convênios, ordens de serviço e visita às obras nas áreas de saúde, educação e transportes. Em Alenquer, o governador assinará convênio para conclusão das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Santo Antônio. Com um investimento de R$ 3,6 milhões, previsto no convênio entre a Sespa e a Sociedade Beneficente Santo Antônio, a unidade de saúde estará apta para atendimentos de média e alta complexidade.

Em seguida, a comitiva vai para a Vila de Alter do Chão, em Santarém, onde haverá vistoria nas obras de ampliação da PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), que liga a sede municipal de Santarém à vila balneária, e representa um investimento do governo do Estado de R$ 11.316.789,36 para recuperar toda a extensão da via (28,68 km), com acostamento, pavimentação, rotatória, ciclovia, sinalização e iluminação.

Fonte: Agência Pará - Texto de Samuel Alvarenga

FOTOS DE VANDER N ANDRADE

FOTOS...





http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1779-estado-garante-conclusao-da-reforma-e-ampliacao-da-santa-casa-de-obidos#sigProId0945490f46 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.