Jovens católicos da comunidade do Sagrado, em Óbidos, recebem a bênção da Crisma

No dia 11 de março, a comunidade do Sagrado Coração de Jesus, Bairro Cidade Nova, em Óbidos, esteve em festa. Vinte e nove jovens daquela comunidade participaram de uma missa, celebrada por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, auxiliado por Frei Joel, e receberam a bênção da crisma.

Durante a cerimônia, Frei Joel apresentou os novos postulantes a Frei, os quais receberam a bênção de Dom Bernardo, em uma missa que reuniu a comunidade católica de Óbidos, lotando a Igreja do Sagrado.

Crisma

Crisma, é o Sacramento que confere os Dons do Espírito Santo, conduzindo o fiel católico ao caminho da perfeição cristã. Representa como que a passagem da infância para a fase adulta, espiritualmente falando. Nesse sentido é que a Crisma é o Sacramento da Confirmação do Batismo. A Crisma é a confirmação do Batismo porque fortalece a Graça que este nos confere: se o Batismo nos imerge no Espírito Santo, a Crisma deve nos tornar “fortes e robustos” no mesmo Espírito, enquanto cristãos e membros do Corpo Místico de Cristo neste mundo, a Santa Igreja.

