Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia abre seleção para vagas remanescentes

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia (PPGRNA) da Ufopa abriu seleção especial para preenchimento de seis vagas, remanescentes do edital PPGRNA 2017.02, para admissão ao semestre letivo de 2018.1. Gratuitas, as inscrições serão realizadas no período de 9 de março a 1º de abril de 2018, através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

São ofertadas cinco vagas para a linha de pesquisa de "Genética e Conservação de Biodiversidade", com previsão de disponibilidade de duas bolsas; e uma vaga para a linha de pesquisa de "Bioprospecção e Manejo de Recursos Naturais da Amazônia", com previsão de disponibilidade de uma bolsa no âmbito do presente edital.

Podem inscrever-se candidatos graduados em instituições reconhecidas pelo MEC, com diplomas de Licenciatura ou Bacharelado Profissional nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Naturais, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. Também podem se inscrever na seleção acadêmicos em fase final de conclusão de curso.

Inscrições - Os candidatos interessados deverão encaminhar, para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , os seguintes documentos em formato PDF: ficha de inscrição; currículo devidamente comprovado; ficha de pontuação do currículo Lattes devidamente preenchida; e projeto de avaliação.

O processo seletivo constará das seguintes etapas:

1ª Etapa: análise e homologação das inscrições (eliminatória)

2ª Etapa: avaliação de conhecimentos (eliminatória e classificatória)

3ª Etapa: avaliação do currículo Lattes comprovado (eliminatória e classificatória)

4ª Etapa: entrevista (classificatória e eliminatória)

Mais informações através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e do site http://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppgrna.

Confira aqui o Edital Especial Nº 001/2018 – PPGRNA/Ufopa.

Acompanhe o processo de seleção aqui na página de editais do PPGRNA.

Comunicação/Ufopa

