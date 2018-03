Secretaria de Educação do Pará divulga edital para Concurso Público para Professor

A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, representadas por suas Secretárias de Estado, tornam pública a realização do Concurso Público C-173 para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino.

O Concurso Público se destina ao provimento de 2.112 (duas mil, cento e doze) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A, vagas para diversas áreas do conhecimento: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Português,Matemática, Química e Sociologia.

Remuneração

A remuneração é constituída de vencimento base que varia entre R$ 963,81 (novecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, 20 horas;1.445, 89 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, 30 horas; e R$ 1.927,37 (um mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, 40 horas; todos acrescidos de 80% de Gratifi cação de Escolaridade e 10% de Gratifi cação de Magistério, além de Auxílio Alimentação no valor de R$ 525,50 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente via INTERNET: de 14h00min do dia 26 de março de 2018 às 23h59min do dia 02 de maio de 2018, observado o horário local de Belém/PA no site www.consulplan.net. O valor da taxa de inscrição é R$140,00 (cento e quarenta reais).

ECIQUE AQUI PARA VER O EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018

