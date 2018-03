Projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos será implantado nas escolas de Óbidos

Aconteceu nesta terça-feira, dia 20, na Escola Inglês de Souza, em Óbidos, o lançamento do “Projeto Jovem Empreendedor Primeiro Passos - JEPP” que será implementado nas escolas do Município de Óbidos em parceria com o SEBRAE, que tem o objetivo de ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino.

Essa disseminação se dá por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos, com o propósito de consolidar a cultura empreendedora na educação. O Programa trabalha soluções educacionais com professores e alunos em duas frentes principais: Desenvolvimento de competências empreendedoras e Possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho.

Izalina Alves, Secretária de SEMDES, comentou sobre a implantação do JEPP nas escolas de Óbidos: “Hoje é o lançamento do Projeto, inicio da capacitação para os professores de 1º ao 5º ano, é o nascimento de uma vida nova, que talvez daqui a 10 anos vejamos um novo senário em Óbidos, onde teremos crianças com perspectiva de vida, adolescentes com metas. Então o empreendedorismo vem pra isso, para mostrar para criança que ele precisa ter metas, saber para onde ele quer ir, ele precisa identificar oportunidades e ter iniciativas no cenário que se apresentar”, comentou Izalina.

Para Hildecy Santos, Consultora do SEBRAE, “Esse trabalho vai ser transformador. Você vai trabalhar crianças, eles vão ser a transformação, vão ser o futuro. Esse projeto vai se estender aos professores, as famílias, porque a questão empreendedora pode estar adormecida e ela pode aflorar com conhecimento, então, “Conhecimento e Atitude” vai ser o nosso lema desse projeto”, informou Ildevi.

“É um grande orgulho fazermos essa parceria com o SEBRAE, mas a parceria maior é com os diretores e professores das escolas, pois são eles que irão disseminar o projeto. Nós não estamos pensando Óbidos somente neste momento, para 3 ou 4 anos, mas Óbidos para o futuro. Um uma Óbidos cheia de empreendedores, para um futuro melhor de nossa cidade. Essa semente que está sendo plantada hoje, vai dar muitos frutos no futuro”, comentou o Prefeito de Óbidos Chico Alfaia.

JEPP nas Escolas

O curso, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, favorece o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender. Essas são características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais o estudante e o grupo em que está inserido reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.

Com a proposta pedagógica do JEPP para cada ano do ensino fundamental, por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



