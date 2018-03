SEDUC prorroga o prazo para inscrição ao PSS na área da Administração

Já foi restabelecido o acesso ao Edital 01/2018 que oficializa o processo de seleção para cargos temporários de Assistente Administrativo, Merendeira / Merendeiro, Servente e Vigia em escolas da rede estadual.

A Secretaria emitiu uma nota pedindo desculpas pelo transtorno que a dificuldade de acesso a este portal causou aos interessados na seleção. E garantiu que não haverá prejuízo do prazo de inscrição, sendo prorrogado até o dia 26 de março de 2018, as 23:59:59h, que poderá ser feito no site de inscrição, http://pss.seduc.pa.gov.br/inscricao/.

A secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Dayse Ana Batista, explica que o prazo de inscrição foi prorrogado em função dos problemas que o data center da Seduc enfrentou desde quarta-feira à tarde. Ela informa que os interessados já podem se inscrever.

Na última quarta-feira, um acidente no ramal elétrico da concessionária (Celpa) deixou a sede da Seduc, na rodovia Augusto Montenegro, sem energia, afetando, por consequência, o data center da Secretaria, inclusive o portal de internet www.seduc.pa.gov.br.

O restabelecimento do acesso ao edital do PSS foi equacionado no final da manhã desta sexta (23) depois do empenho de uma equipe da Coordenadoria de Recursos Técnicos e Informática (CRTI) da Seduc, em conjunto com a Prodepa (empresa de processamento de dados do governo).

O processo é para seleção de candidatos que pretendem atuar como Assistente Administrativo, Merendeira / Merendeiro, Servente e Vigia em escolas da rede estadual. A contratação dos classificados será por tempo determinado, conforme termos do edital e seus anexos.

Devidamente prorrogado, o prazo de inscrição é o seguinte: das 14 horas do dia 23/03/2018 até às 23:59:59h de 26/03/2018 (segunda-feira), neste site. As demais datas do calendário da seleção, constantes do Edital, permanecem inalteradas.

FONTE: Seduc

