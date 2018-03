Doze bibliotecas do Pará são contempladas por projeto nacional, entre elas duas do oeste do Pará

Das Biblioecas contempladas pelo Programa Conecta Biblioteca duas delas estão no Oeste do Pará, municípios de Juruti e Oriximiná.

O Programa Conecta Biblioteca, da Organização Não Governamental (ONG) Recode e da Caravan Studios, com apoio do Ministério da Cultura, selecionou 108 bibliotecas para fazerem parte do projeto. Doze delas estão situadas no Pará, que foi o estado com maior número de espaços contemplados. Duas delas estão no Oeste do Pará municípios de Juruti e Oriximiná.

O bom resultado foi fruto de uma campanha da Diretoria de Leitura e Informação (DLI) da Fundação Cultural do Pará (FCP), para que os municípios se inscrevessem. A iniciativa busca estimular o desenvolvimento social através do incentivo cultural às comunidades por todo o país, usando as bibliotecas como meio para isso, atraindo novos frequentadores, em especial crianças e adolescentes em situação de risco.

Para isso, o projeto conta com três etapas: Fortalecer as habilidades dos profissionais da biblioteca; aumentar o número de usuários através de programações e garantir sustentabilidade dos espaços, elaborando um plano para isso.

As 108 selecionadas e mais outras dezenas de bibliotecas participarão do II Encontro Nacional Conecta Biblioteca, que será realizado em maio, no Rio de Janeiro. A finalidade é trocar experiências e dar início a um processo de formação de profissionais que vão identificar as necessidades dos espaços e das comunidades.

Bibliotecas selecionadas na convocatória 2018 - Pará

Biblioteca Municipal Enéas Cavalcante-Oriximiná-PA - Biblioteca Manoel Marinho da Silva-Juruti- Biblioteca Pública Baião Pública-Baião- Biblioteca Pública Municipal Antônio Coutinho de Campos-Augusto Corrêa- Biblioteca Pública Municipal Professora Dica-Cachoeira do Piriá- Biblioteca Pública Municipal Eustórgio Miranda-Breves- Biblioteca Pública Municipal Papa João Paulo II-Aurora do Pará- Biblioteca Pública Municipal Ruth Passarinho-Primavera- Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis-Tailândia- Biblioteca Pública Municipal Dr. Firmo Cardoso-Barcarena- Biblioteca Municipal Bruno de Menezes-Tucuruí- Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo-Marabá.

