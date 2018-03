Procissão do Encontro é realizada em Óbidos

A Procissão do Encontro é uma celebração litúrgica de muita piedade, que o povo católico aprecia muito durante a Semana Santa, um momento que marca o encontro da Virgem Maria com Seu Filho Divino, carregando a cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. É um momento em que meditamos o doloroso encontro da Virgem Maria com Jesus; é um momento de profunda reflexão sobre as dores da Mãe de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Jesus sofreu a Paixão; a Virgem sofreu a compaixão por nós.

Registramos na noite de sexta-feira, dia 23 de março, a Procissão do Encontro, onde as mulheres saíram do bairro de Santa Terezinha, e os homens da igreja Sagrado Coração de Jesus, e caminharam em procissão até a igreja de São Francisco, onde aconteceu o encontro entre mãe e filho, dezenas de fiéis católicos participaram do evento.

Lembrando que na quinta e sexta-feira, dia 30, acontecerá a encenação da Via Sacra pelo Grupo de Teatro Getsêmani.

Fotos de Vander N Andrade

