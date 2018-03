Oficinas promovidas pelo SEBRAE preparam professores para Projeto Jovem Empreendedor

Aconteceu na sexta-feira, dia 23 de março, em Óbidos, o encerramento das oficinas ofertadas pelo SEBRAE aos professores das escolas do Município de Óbidos, com o objetivo de implantação do Projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos nas escolas obidenses.

As oficinas aconteceram na Escola Inglês de Souza, das quais participaram professores das escolas Inglês de Souza, Valente do Couto e Irmã Firmina. Os Professores desenvolveram várias atividade, simulando atividades empreendedoras, com objetivo de repassar aos alunos dessas escolas, onde será implementado o Projeto em Parceria com o SEBRAE.

Cerca de 30 professores participaram das cinco oficinas, uma para cada série, que durante quatro dias desenvolveram as atividades propostas pela Facilitadora Hildecy Santos, Sebrae Santarém.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS….



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1816-oficina-promovida-pelo-sebrae-prepara-professores-para-projeto-jovem-empreendedor#sigProId275279ce90 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.