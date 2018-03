Trabalho de mutirão dá uma repaginada no Hospital José Priante, em Óbidos

O hospital “Dr. José Benito Priante”, em Óbidos, foi inaugurado no dia 10 de maio de 2012, depois de alguns anos já construído e com muita polêmica por não estar funcionando, pois o mesmo não havia sido equipado. Vem vivenciando muitos problemas desde sua inauguração, como problemas estruturais, de equipamentos, pessoal, de manutenção, entre outros.

Nesta sexta-feira, dia 30, um grupo de voluntários da Igreja dos Santos dos Últimos dias, para minimizar alguns desses problemas, resolveram realizar uma limpeza geral em torno do hospital e também na parte interna, assim como realizaram a pintura do hospital. A Igreja entrou com a mão de obra, a Prefeitura e empresas privadas entraram com os materiais utilizados na ação.

Manuel Cardoso Barroso, Bispo da Igreja dos Santos dos Últimos dias, comentou: “Hoje feriado nacional e estamos aqui pra servir a nossa comunidade prestando esse serviço. Agradecemos ao poder público, a imprensa que divulga nosso trabalho, as empresas privadas e a comunidade que está nos ajudando voluntariamente”.

O Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, esteve no local e comentou sobre a importância da ação que a Igreja promoveu: “É um momento propício, pois é sexta-feira santa, dia de caridade, dia de perdão, dia de recomeçar e é isso que estamos fazendo aqui, esta ação desenvolvida pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias em parceria com a Prefeitura. Vai colocar o hospital para a população com mais conforto e um aspecto melhor, de jardinagem e de limpeza”.

Nome do Hospital

O hospital recebeu o nome do ilustre obidense Dr. José Benito Priante, que foi médico, professor da escola Agrícola Manoel Barata, professor da UEPA, onde labutou até pouco tempo de sua morte, além de ser escritor de crônicas para jornal e é autor de um livro “Pegadas do Meu Caminho”.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

