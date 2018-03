Grupo de Teatro Getsêmani encena Via Sacra em Óbidos

Há 25 anos, o caminho percorrido por Jesus Cristo até a crucificação e ressurreição é encenado em Óbidos, oeste do Pará, pelo Grupo de Teatro Getsêmani. Na noite desta quinta-feira, dia 29, o povo obidense, pode assistir, na Praça da Cultura, a encenação do primeiro ato da Via Sacra.

Este ano, o grupo encenou a Via Sacra em duas partes: uma na noite de quinta-feira, dia 29, na Praça da Cultura, onde, na abertura, houve a apresentação de uma coregrafia, em seguida, por volta das 22h, iniciou a apresentação com o batismo de Jesus por João Batista, a escolha de seus discípulos, sua caminhada pelo deserto, entre outras cenas.

A segunda parte aconteceu nesta sexta-feira, dia 30, pela manhã. A encenação da Via Sacra teve início por volta das 09h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Bairro da Cidade Nova, percorreu várias ruas até chegar a Praça de Sant´Ana, onde ocorreu parte das apresentações.

Nesse percurso foram encenadas as estações, sendo que cada uma representa uma cena da Paixão a ser meditada pelos discípulos de Cristo, onde os atores reproduziram o sofrimento de cristo após ser condenado, até a sua crucificação, que foi encenado nas proximidades da Capela de Bom Jesus.

Realizada durante a Semana Santa, a via-sacra é um ato litúrgico celebrado pela Igreja Católica para relembrar a paixão e morte de Cristo. Durante a cerimônia, enquanto o sacerdote lê trechos dos Evangelhos, os católicos meditam diante de 14 estações que representam as principais cenas da saga de Jesus.

A encenação é considerada uma das mais importantes do contexto cultural e religioso de Óbidos e está registrada no calendário cultural do município de Óbidos. O Grupo Getsêmani tem como coordenadores Lourdes e Geandre, que não mediram esforços para mais um ano colocar o Grupo na encenação da Via Sacra, combinado com o esforço e a dedicação de seus atores.

Via Sacra

O exercício da Via Sacra consiste em que os fiéis percorram mentalmente a caminhada de Jesus a carregar a Cruz desde o pretório de Pilatos até o monte Calvário, meditando simultaneamente a Paixão do Senhor. Tal exercício, muito usual no tempo da Quaresma, teve origem na época das Cruzadas (séculos XI/XIII): os fiéis que então percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da Paixão de Cristo, quiseram reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. O número de estações ou etapas dessa caminhada foi sendo definido paulatinamente, chegando à forma atual, de quatorze estações, no século XVI. O exercício da Via Sacra tem sido muito recomendado pelos Sumos Pontífices, pois ocasiona frutuosa meditação da Paixão do Senhor Jesus.

