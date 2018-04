SEMANA SANTA: Jovens da Paróquia de São Martinho encenam a Via Sacra

A Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos, pelo quarto ano consecutivo encenou a Via Sacra pelas ruas do Bairro de Santa Terezinha. Este ano a Via Sacra aconteceu na sexta-feira, dia 30, e envolveu jovens adolescentes. O desejo da coordenação da Paróquia foi levar as pessoas a refletirem sobre os sofrimentos de Jesus e os sofrimentos que acontecem hoje em dia.

A encenação começou por volta das 19:30h, saiu da Igreja Rainha da Paz, simbolizando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, e em frente a igreja Cristo é o Senhor aconteceu a Santa Ceia. Percorrendo algumas ruas do Bairro, finalizou Igreja de Santa Terezinha, com a crussificação.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



