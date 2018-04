SEMANA SANTA: Paixão de Cristo é encenada pelo Grupo "Nova Aliança" em Óbidos

Os moradores do Bairro do São Francisco, em Óbidos, viveram um momento muito especial nesta sexta-feira, dia 30, foi quando o “Grupo de Teatral Nova Aliança” encenou a Paixão de Cristo, na Praça do Bairro. A encenação iniciou por volta das 19:30h e encerrou as 10h, onde centenas de moradores do bairro puderam assistir o espetáculo que mobilizou cerca de 100 integrantes do grupo.

As preparações começaram há alguns meses, ondes os atores se reuniram, ensaiaram bastante para que a apresentação se torasse um bom espetáculo. Isso aconteceu, o público que foi assistir a apresentação gostou muito e os atores foram bastante aplaudidos no final da encenação.

Assim, as encenações da Paixão de Cristo se multiplicam em Óbidos, e a cada ano os grupos de teatro se empenham cada vez mais para apresentar um bom espetáculo.

Www.obidos.net.br → Fotos de Odirlei Santos

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1823-semana-santa-paixao-de-cristo-e-encenada-pelo-grupo-nova-alianca-em-obidos#sigProIdff7cc4039c View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.