Forte Pauxis em Óbidos, recebe limpeza e pintura em sua fachada

Inaugurado em 1697, o Forte Pauxis está intimamente ligado à história de Óbidos, no oeste do Pará, pois é símbolo da fundação da cidade de Óbidos. Sua reforma e revitalização iniciou em 15/08/2011, com previsão de término para fevereiro de 2012, entretanto até esta data a obra não foi concluída.

As obras de restauração do FORTE PAUXIS foram paralisadas há mais de cinco anos e no momento, não vemos nenhum movimento concreto de que as obras serão reiniciadas. Passados esses anos, em março de 2017, um grupo de obidenses se reuniu, apoiado pela AALO – Academia Artística e Literária de Óbidos, em parceria com a Prefeitura de Óbidos, resolveram fazer uma limpeza geral do Forte Pauxis, que estava coberto de mato e muito sujo, com muitas goteiras, devido o total abandono. A fiação elétrica que já estava pronta, foi levada, a parte exterior estava só um matagal, a parte interna muito morcego e sujeira, enfim, abandono total.

Nesse ano, a limpeza foi feita e foram retiradas cerca de 25 caçambadas de sujeira, deixando o espaço bem limpo, com possibilidade de visitação, entretanto demandava a conservação do ambiente e segurança.

Um ano se passou, agora em 2018, esta semana, mais uma vez houve mobilização para efetuar a limpeza e pintura da fachada do Forte Pauxis, coordenada pela Secretaria de Cultura e Turismo, que tem como secretário, Eduardo Dias, em parceria com a Acob (Associação Cultural obidense), que tem como diretor, o Jornalista Ronaldo Brasiliense, onde foi realizado a limpeza da área em torno ao Forte e a pintura da fachada, como podem ver na foto.

A ideia, segundo o Secretário Eduardo Dias, é pintar todo o prédio do Forte Pauxis, recuperar o muro, terminar o forro, janelas, os banheiros e fazer uma grande limpeza na parte interna.

Para isso, estão mobilizando os obidenses que queiram contribuir com mais essa força tarefa, no intuito de concluir os trabalhos previstos e preservar esse patrimônio histórico, que há anos vem sendo deteriorado pelo tempo.

Entenda o Caso

Segundo informações do IPHAN, o valor total do Convênio de Restauração do Forte Pauxis era de R$ 2.283.080,69 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Oitenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), sendo que o valor concedido pelo IPHAN era de R$ 2.168.926,66 e a contrapartida da Prefeitura era de R$ 114.154,03, com desembolso em seis parcelas. O Iphan repassou, até 17-11-2011, para a Prefeitura, duas parcelas no valor de R$ 958.752,69. Conforme determina a Instrução Normativa nº 01-1997, que disciplina a celebração de convênios de repasse financeiro, a terceira parcela só é liberada após prestação parcial de contas e verificação do cumprimento das obrigações da Convenente. Dessa forma, após verificar que a Prefeitura não havia realizado nenhum repasse da contrapartida, o Iphan suspendeu o repasse da terceira e demais parcelas, motivo da paralisação das obras.

Em 2015, a Prefeitura tentou recomeçar a obra pagando as parcelas devidas, entretanto não teve êxito e continuou sem uma definição de reinício das obras até a presente data.

Na obra de reforma e requalificação o Forte Pauxis estava previsto contar com áreas destinadas a museu, brinquedoteca e biblioteca, sala para exposições de média temporada, cine-auditório e praça de alimentação. O projeto foi um convênio entre a Prefeitura Municipal de Óbidos e o Governo Federal.

Www.obidos.net.br -> Fotos 1 e 3 Vander N ANdrade e foto 2 Eduardo Dias

