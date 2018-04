Em Óbidos, “Semana do Escritor Obidense” destacará as obras de Inglês de Souza

No período de 9 a 14 de abril a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará a Semana do Escritor Obidense.

Serão cinco dias dedicados à literatura obidense com foco na vida e nas obras de Inglês de Souza.

Palestras, oficinas e rodas de diálogos com professores, doutores e artistas, serão realizadas na Casa de Cultura sempre a partir das 19h com entrada franca.

A Secretaria de Cultura convida a população obidense para conhecer um pouco mais sobre as obras e da vida deste ilustre escritor obidense que ganhou o Brasil e o mundo com o seu trabalho.

