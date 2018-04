População de Juruti comemora bicentenário do município

Parte da história da fundação de Juruti vem sendo reconstituída pelos moradores da Vila Muirapinima, na região do bairro Juruti Velho, para marcar as comemorações dos 200 anos de fundação da cidade, com atividades que começaram no mês de março e prosseguirão ao longo do ano. O ponto alto será nesta segunda-feira, 9, data de sua fundação.

Localizado na divisa com o estado do Amazonas, Juruti pertence à mesorregião do Baixo Amazonas e à microrregião de Óbidos. Possui 8.305.122 km² de extensão territorial e 53.325 habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Ariadne Lima, secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Juruti, a programação de aniversário da cidade foi toda planejada em torno do bicentenário, que leva o tema “Juruti 200 anos de história – teu futuro construiremos com amor”, tendo como foco principal a cidade de Juruti Velho, local de origem da cidade, em 1818. “A emancipação da cidade se deu no dia 9 de abril de 1883, mas como não temos ainda registro da data correta de fundação de Juruti, apenas o ano, em 1818, aproveitamos para organizar o projeto do bicentenário”, explicou a titular, que está à frente das pesquisas históricas sobre a fundação do município.

A elaboração da programação teve o envolvimento de diversas entidades de Juruti Velho e do centro da cidade, entre elas, a Acorjuve (Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho), Congregação Francisco de Maristel, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, entre outras. “Quando construímos o projeto, pensamos em envolver a comunidade. Ficamos surpresos com o resultado, já que é a primeira vez que a comunidade toda se envolve e se sente parte desse trabalho, que busca resgatar as nossas raízes. Esse é o legado que vai ficar marcado na programação de aniversário deste ano”, disse.

Na cidade, as atividades oficiais do bicentenário de Juruti se iniciaram no dia 31 de março, com as provas do II Grand Prix de Velocidade, I Prova do Tambor e I Festlaço, na Feira Agropecuária, além das competições de Futsal, Jiu-Jitsu e futebol. Até esta segunda-feira, 9, estão sendo realizadas provas de ciclismo e corrida, handebol, vôlei, futebol, gincana escolar e mais shows com bandas locais e regionais, na Arena Cultural da Praça da República.

Expedição

No dia 5 de abril, as comunidades se envolveram na reconstituição da história da fundação, com uma expedição aos moldes da realizada na fundação da cidade. Segundo registro, há 200 anos o trajeto foi feito em uma pequena embarcação e durou em torno de oito horas de viagem. A reconstituição da Expedição do Padre Antônio Manoel Sanches de Brito durou quatro horas, saindo às 6h do centro de Juruti, com chegada por volta das 16h, na Vila Muirapinima.

O padre fundador da cidade também ganhou uma exposição organizada pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em parceria com a Prefeitura de Juruti e a Paróquia Nossa Senhora da Saúde. O acervo histórico do Padre Antônio Manoel Sanches de Brito ficou disponível para visitação na Vila Muirapinima, nos dias 5 e 6 de abril, no Salão Dom Bosco.

Ainda nas comemorações do bicentenário de Juruti está o lançamento do primeiro DVD do Festival das Tribos de Juruti, resultado da parceria entre o Instituto Juruti Sustentável e a Prefeitura de Juruti, para divulgar a beleza e a grandeza do principal evento turístico da cidade, organizado sempre no final de julho, numa festa que atrai milhares de pessoas do mundo todo.

Avanços

O Governo do Estado também trabalha na ampliação das estruturas de saúde de Juruti, para que elas passem a oferecer atendimento qualificado de média e alta complexidade à população, beneficiando também os usuários dos municípios vizinhos. Os convênios já foram assinados pelo governador Simão Jatene em março passado. Recentemente, o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, Olavo das Neves, visitou as dependências do Hospital 9 de abril e constatou que a unidade está apta para ser ampliada, completando 53 leitos a partir do investimento proposto por parceiro privado.

Além disso, a gestão municipal de Juruti tem participação ativa nas reuniões do Fórum Permanente de Prefeitas e Prefeitos dos Municípios Sustentáveis, realizadas em Belém. O município foi um dos contemplados com ambulâncias para melhorar o atendimento nos hospitais municipais, além de ter recebido título coletivo de terra, que beneficiou diretamente em torno de 580 famílias do Assentamento Estadual Agroextrativista (Peaex) gleba Mamuru, numa ação do Governo do Estado, por meio Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

FONTE: Agência Pará





