Obidense Alacid Canto anuncia filiação ao partido Democratas (DEM) no estado do Pará

Muitos obidenses se destacam em vários senários entre eles o da política, assim aconteceu na manhã de segunda-feira em Manaus, estado do Amazonas, com a posse do Dr. Daniel Vasconcelos como vereador.

Em Belém capital paraense, outro obidense dá um grande passo para uma possível candidatura a deputado estadual. Alacid Canto aceitou o convite dos deputados Márcio Miranda, deputado Hélio Leite membros do partido DEM e assina sua filiação e já anuncia sua pré-candidatura como deputado estadual pelo partido Democratas.

Alacid Canto, aproveitou e agradeceu ao PPS partido do qual fazia parte, e destaca que seguirá “Sempre Avante” em defesa de Óbidos sua cidade natal, mas que lutará por todos os paraenses principalmente da região oeste paraense. “Meu desejo é ajudar uma das regiões que mais precisa de políticas públicas que é o oeste paraense e como deputado terei mais possibilidade de ajudar a cidade de Óbidos que tem uma importância relevante em nossa região pelo seu contexto e valor histórico”, idisse Alacid Canto.

Fonte: Site Obidense

