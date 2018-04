Every Aquino assume a Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 11, a posse de Every Aquino na Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos, o evento de posse aconteceu no prédio da Secretaria, onde o prefeito Chico Alfaia, assinou o documento de posse, com a presença do Vice Prefeito, vereadores e servidores.

Every Aquino, divulgou seu Plano de Trabalho a frente da Secretaria do Meio Ambiente, onde constam vários pontos, o qual tem como linha mestra a fiscalização, licenciamento e controle ambiental das atividades econômico-produtivas, no município de Óbidos.

Veja o Plano de trabalho na íntegra...

FOTOS....



