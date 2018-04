Colônia dos Pescadores de Curuá Z-66 elegeu nova diretoria

A Colônia de Pescadores Z-66, do Município de Curuá, elegeu nesta quarta-feira, dia 11, sua nova diretoria, sendo que uma única chapa se inscreveu para concorrer o pleito: “Unidos por uma Colônia melhor”.

De acordo com as informações, como se inscreveu apena suma chapa, os associados da Z-66, votaram SIM, para eleger a chapa, ou NÃO para rejeitar chapa. A colônia Z-66 ficou lotada de pescadores d do Município de Curuá, sendo que a votação iniciou as 09h e encerrou as 16h.

Após a apuração dos votos, votaram pelo SIM, 382 associados, e pelo NÃO, 182 pescadores. Com esse resultado, a Chapa, encabeçada por Adenilson Vinhote Pereira foi eleita e administrará a colônia Z-66 nos próximos três anos, 2018 -2020.

Composição da Chapa

Presidente: Adenilson Vinhote Pereira;

Vice-Presidente: Leonardo Monteiro Repolho

Tesoureiros: Maria Lucilea R. Souza e Suplete, Railson Nunes

Secretário: Railson Almeida Nunes e Suplente, Francisca Elizane C de Jesus

Conselho Fiscal: Presidente: Atamir Miranda Chaves e Suplente, Rosalina Ferreira de Souza, E também Raimundo Moniz, Zorilda Rodrigues, Lindalva Ribeiros, Rosinaldo Conceição

www.obidos.et.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1850-colonia-dos-pescadores-de-curua-z-66-elegeu-nova-diretoria#sigProId6aa3e6bff7 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.