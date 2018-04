Sala do Empreendedor foi inaugurada em Óbidos

Foi inaugurada nesta sexta-feira, 13 a Sala do Empreendedor, na qual serão oferecidos serviços aos obidenses, como: a emissão de Carteira do Trabalho e a orientação para quem quiser empreender , entre outros serviços que serão implementados futuramente.

Segundo Izalina Alves, Secretária da SEMDES, a Sala do Empreendedor orientará a população obidense a empreender, os quais serão orientados por agentes de desenvolvimento que foram especialmente capacitados pelo SEBRAE, com objetivo de dar suporte a esses empreendedores, como também orientar as pessoas que já possuem a ideia formada e não sabem como proceder para colocar suas ideias em prática.

“A Sala do Empreendedor veio para trabalhar o eixo da desburocratização, pois muitas vezes o excesso de burocracia atrapalha um sonho desses empreendedores. Pra nós foi a realização de um sonho e para esses empreendedores. É uma vitória muito grande”, comentou Izalina.

Quanto a emissão da Carteira de Trabalho, Izalina informou que há seis anos não era emitida em Óbidos e agora os obidenses já poderão emitir a sua carteira na Casa do Cidadão.

O Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, comentou sobre a iniciativa da SEMDES em implementar os serviços que serão oferecidos à população na Sala do Empreendedor: “A Semdes está aqui pra ajudar o empreendedor e desmistificar de que formalizar uma empresa é difícil. Não, é fácil, quando você é bem orientado e a Sala está aqui pra isso”.

Durante a Cerimônia de inauguração foram entregues as primeiras Carteiras do Trabalhos emitidas na Sala do Empreendedor, que agora a população obidense poderá tirá-la, sem precisar se deslocar para outros municípios vizinhos.

Www.obidos.net.br → Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1854-sala-do-empreendedor-foi-inaugurada-em-obidos#sigProId16f4962fac View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.