Técnicos da 4ª Regional de Defesa Civil Estadual realizam vistoria em Óbidos

Como anunciado em entrevista coletiva desta segunda-feira, Técnicos da 4ª Regional de Defesa Civil (Redec), chegaram a Óbidos e realizaram nesta terça-feira (17), vistoria das localidades atingidas por fortes chuvas no município de Óbidos.

Estiveram presentes na vistoria, além dos Técnicos da 4ª Regional de Defesa Civil Estadual, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jamerson Pimentel, o prefeito Chico Alfaia e o secretário de infraestrutura Marco Maciel, os quais visitaram as áreas de risco, após quatro dias do município decretar situação de emergência.

“Nós já encontramos mais duas regiões de difícil acesso, que é a região do Curumu e Arapucu, pois estamos hoje com 17 dias de chuva, com intensidade variável, que tem trazido esses transtornos. Nós estamos fazendo esse trabalho, hoje com a visita da Defesa Civil do Estado e procurar achar um rumo para que, em curto prazo, a gente possa dar uma melhor atenção a essas áreas”, comentou Maciel.

Chico Alfaia comentou que um dos objetivos da visita da coordenação estadual da Defesa Civil é que eles confirmem o que foi colocado no relatório que originou o pedido de Situação de Emergência. “Eles já estão vendo a situação de nossa cidade que está em situação de calamidade. O outro passo é que eles reconheça a nossa situação de emergência e que eles levem a Defesa Civil da União a reconhece-la também”.

Referente a ajuda ao Município, Chico comentou: “Nosso foco este ano é fazer com que as imagens demonstre pra Defesa Civil Estadual e da União, que as ruas foram danificadas, o que a gente quer é que venha recursos pra ser aplicada nessas ruas danificadas, para que no próximo ano, não tenhamos mais esse problema. Ajuda humanitária é muito boa e será bem vinda, mas é paliativo, nós queremos é alguma coisa perene, alguma coisa que fique para a população”.

As visitas nas áreas de risco e a análise dos laudos técnicos produzidos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), são etapas importantes para o reconhecimento e homologação do decreto municipal por parte dos governos Estadual e Federal.

