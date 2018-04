Ex-Senador Mário Couto visitou a cidade de Óbidos

Nesta segunda-feira, dia 16, o ex-senador da república Mário Couto, esteve visitando a cidade de Óbidos, o qual foi recebido por correligionários, como o Arquiteto Alacid Canto. O Senador está visitando os municípios do oeste do Pará e região.

O Hotel Samar foi o local do encontro dos correligionários o qual contou com a presença, além do Arquiteto Alacid Canto, dos vereadores Rubinho Souza, Valdo Amorim, Kedison das Máquinas e convidados. Estiveram presentes também correligionários de Curuá.

Durante o encontro foi fechado parceria entre os prés candidatos, ao Senado, Mário Couto (PP) e a deputado estadual, Alacid Canto (DEM). Mário Couto informou que o objetivo de sua visita foi conversar com as lideranças, fazer parceria e discutir assuntos importantes para a região, no sentido de firmar compromisso e traçar planos para que a região possa se desenvolver.

Mário Couto falou sobre sua visita na região: “Sinto-me honrando em voltar a esta terra querida e me sinto muito feliz. Já tivemos em Santarém conversando com os empresários, e por nosso intermédio fechamos uma parceria para que possamos ser candidato ao senado, com o apoio das duas suplências, uma sendo da região oeste do Pará. Tenho absoluta certeza que se for eleito, vamos ter uma senadora do oeste do Pará (a suplente será de Santarém)”.

Alacid Canto comentou sobre a visita do ex-senador: "A vinda do ex-senador Mário Couto a Óbidos é de fundamental importância para solidificar nossa pré-candidatura a Deputado Estadual pela região oeste do Pará, com o apoio do pré-candidato ao senado Mário Couto, tenho certeza que o nosso objetivo será alcançado e juntos trabalharemos pela nossa região e pelo Pará".

Com informações e fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



