Intensificada operação de recuperação de vias urbanas e vicinais danificadas pela chuva, em Óbidos

As ações para a melhoria do tráfego de pedestres e veículos nas vias localizadas nas áreas que foram mais prejudicadas pelas enxurradas, estão sendo realizadas pela Prefeitura de Óbidos, oeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi).

Na primeira etapa o cronograma da operação atende os casos mais graves, em que os acessos por meio de vias urbanas, estradas e vicinais estão inviáveis devido a buracos e valas que foram abertos pela força da água da chuva. Na última sexta-feira (20) a rua Felipe dos Santos no cruzamento com a travessa Graciliano Negreiro foi beneficiada com os trabalhos realizados pela equipe de manutenção de rua da Seurbi.

Com a reposição do material de base e a terraplanagem do trecho, o maquinário da prefeitura retomou a passagem de veículos de grande porte. Moradores relataram que nos últimos meses a situação piorou e apenas motos conseguiam trafegar pela rua.

“Priorizamos esse trecho porque a situação aqui era muito ruim. A demanda de infraestrutura de ruas nesse momento é gigantesca e nosso maquinário não é suficiente para responder de forma imediata a todas os problemas relatados. Mas, temos uma programação e já estamos cumprindo, melhorando as condições não só de ruas e travessas, como de estradas e vicinais”, informou Marco Maciel Pinto, secretário municipal de infraestrutura.

A operação percorrerá todos os bairros da cidade. Ainda nessa semana a Seurbi espera iniciar o trabalho de recuperação das laterais de toda a extensão da avenida Prefeito Nelson Souza.

Estradas e vicinais

Os trechos mais prejudicados da estrada que liga as comunidades Sucuriju, Arapucú e Vila União Curumú, também foram recuperados durante o fim de semana.

Na semana passada a região foi alvo de uma vistoria de técnicos da Defesa Estadual que avaliaram as condições da estrada que liga a uma das regiões mais populosas do interior do município de Óbidos. As condições de risco constatadas foram inclusas no relatório encaminhado para a Defesa Civil Estadual e ao Ministério da Integração Nacional, para que reconheçam o decreto de emergencial assinado pelo prefeito municipal no dia 10 de abril, devido aos danos causados pela chuva.

Em alguns trechos foram identificadas enormes valas que colocavam em risco a vida das pessoas que usam a estrada para se deslocar entre as comunidades e a cidade. Ladeiras e cabeceiras de pontes foram revitalizadas, tornando mais seguro o trânsito na região.

Ações semelhantes, serão levadas para outras localidades inclusas no cronograma de trabalho da Seubi. “Temos mais de setecentos quilômetros de ramais e vicinais incluindo as áreas quilombolas que a manutenção é feita pela prefeitura, isso sem contar com os problemas de infraestrutura de ruas da cidade. Então, é um desafio atender a toda essa demanda. Com planejamento e muito esforço estamos conseguindo avançar com essa operação”, enfatizou Marco.

Pavimentação

Contemplado pelo Ministério da Integração Nacional com recursos que chegam a cifra de 2 milhões de reais para investir em pavimentação urbana, a prefeitura de Óbidos realiza no próximo dia 17 de maio a licitação para a contratação de empresa especializada para executar a obra.

Segundo planejamento do governo, serão adquiridos 6 km de material asfáltico que serão utilizados para asfaltar pouco mais de 10 vias, em diferentes bairros da cidade.

Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Mauro Pantoja

Fonte: ASCOM/PMO

