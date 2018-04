Comandante da PM anuncia a entrega de 23 viaturas no oeste do Pará, incluindo Óbidos

O comandante geral da Polícia Militar do Pará, coronel Hilton Benigno, está em Santarém, na região oeste, para participar de homenagem em comemoração aos 200 anos da instituição, proposta pela Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Chiquinho da Umes. O comandante aproveitou o momento para anunciar investimentos para a PM na região, que ganhará novas viaturas e terá aumento do seu efetivo para combater a criminalidade.

Hilton Benigno participou nesta terça-feira (24) de reunião, no Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas, com a presença do secretário regional Olavo das Neves; do coordenador da área de Segurança, delegado Gilberto Aguiar; do delegado Rilmar Firmino; do comandante do CPR-1, coronel Heldson Tomaso; dos comandantes do 3º e 35º BPM, tenente-coronel Aldemar Maués; da tenente-coronel Cintia Raquel Cardoso; do superintendente da Polícia Civil no Baixo Amazonas, delegado Nelson Silva; do vereador Ney Santana e demais representantes da área de segurança.

Na ocasião, o comandante enalteceu o papel institucional da Polícia Militar na sociedade. "Entre a Polícia e a sociedade é preciso haver uma simbiose à favor da coletividade, pois a razão de ser da PM é servir ao cidadão do Brasil, e em especial do Pará. Essa união de esforços tem que existir, pois só assim conseguiremos melhorar a segurança pública no país", destacou.

Viaturas e efetivo

Na tarde desta terça-feira (24), o Governo do Estado, por meio do Comando Geral da PM, entrega 23 novas viaturas a Batalhões e Companhias Independentes dos municípios de Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Juruti e Óbidos. O investimento, segundo o coronel Hilton Benigno, representa um esforço concentrado da gestão em promover segurança e combater a criminalidade.

"Há mais ou menos 20 dias iniciamos a renovação e o aumento da nossa frota. Já houve a entrega de algumas viaturas na Região Metropolitana de Belém, no sul e sudeste e agora estamos vindo para o oeste. Hoje entregamos essas 23 viaturas, possivelmente, já na semana que vem mais viaturas e motocicletas, então até o final do mês de maio toda a frota será renovada", adiantou o coronel.

Além da renovação da frota de veículos, a Polícia Militar terá o reforço de 2.194 novos servidores, que estão sendo formados, para ajudar nas ações de prevenção e combate ao crime. "A relação efetivo x incidência criminal é muito clara. Quando você consegue aumentar o efetivo das polícias há diminuição das ocorrências. É isso que estamos buscando no estado do Pará, eu sempre digo que o governador Simão Jatene foi muito corajoso, porque manteve o concurso da PM, na contramão de muitos estados que acabaram cancelando seus certames num momento de crise. E agora, nós estamos aptos a entregar à sociedade, no final do mês de junho ou início do mês de julho, mais de dois mil novos policiais, que estarão nas ruas fazendo enfrentamento à criminalidade e com equipamentos novos, potentes e adequados, que são no caso os veículos e armamentos", ressalta o comandante geral da PM.

Fonte Agência Pará

