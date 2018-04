Instalação de nova bomba d’água resolve problema de abastecimento do Cipoal, em Óbidos

A solicitação de reposição da bomba d’água feita pelos moradores da comunidade Cipoal, localizada a 24 km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará, foi atendida no fim da tarde de segunda-feira (23) com a chegada do novo equipamento para o sistema de abastecimento da localidade.

A troca do equipamento realizada por servidores da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), pôs fim ao protesto dos moradores que chegaram a interditar a passagem de veículos na PA – 254 que liga Óbidos à vários municípios da região.

Segundo relatos de comunitários, a mobilização pacífica teve como objetivo sensibilizar o governo para solucionar o problema de fornecimento de água que já durava mais de 20 dias. “Estamos muito precisados dessa bomba. A que tinha queimou e tudo ficou mais difícil”, disse Pedro Soares, morador da comunidade que acompanhava o trabalho de instalação da nova bomba.

Ao ser informada do problema, a Seurbi solicitou o envio de um equipamento que chegou na semana passada. Como a bomba enviada era incompatível com a necessária para abastecer a vila que tem aproximadamente cem famílias, e o fornecedor não tinha o equipamento compatível em estoque, foi necessário esperar a chegada do material em Santarém, o que ocasionou a demora gerando a reclamação dos moradores.

“Foi preciso pedir essa bomba de outro local e por isso demorou muito para chegar aqui. Pra agilizar logo a troca, esse equipamento veio de lancha de Santarém pra cá e imediatamente trouxemos para a comunidade”, informou o encarregado da manutenção de poços, Enoc Pinheiro.

Com capacidade para bombear 17 mil litros de água por hora, a nova bomba de 3 CV de alta vazão, além de restabelecer o abastecimento na comunidade, melhorou o serviço permitindo com que a água chegue em pontos da comunidade onde antes o abastecimento era deficitário.

Foram realizados também serviços de reparo na instalação elétrica do sistema, com a troca de parte da fiação e a substituição do antigo registro por um novo e mais seguro.

