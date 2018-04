Semcult promoverá a Oficina Canto Coral

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) promoverá no sábado, dia 05 de maio, a Oficina Canto Coral, destinado as pessoas que participaram, em 2017, do Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas de Canto.

A Oficina de capacitação é gratuita, será realizada na Casa da Cultura e dará continuidade na formação iniciada no ano passado. Os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura para realizar a inscrição no horário de 8h às 14h.

A oficina faz parte do projeto Circuito de Integração Cultura, da Mineração Rio do Norte (MRN) que desenvolve projetos em Óbidos em parceria com o governo municipal.

Fonte: Secretaria de Cultura

