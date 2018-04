Conselheiros do Fundeb tomam posse em Óbidos

Aconteceu nesta de terça-feira, dia 24, a posse os novos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs/Fundeb), os quais comandarão o Conselho nós próximos dois anos.

O Conselho tem a função de acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, atua de forma independente do governo, exercendo papel fundamental na validação de ações que visem a melhoria da aplicação dos recursos na rede municipal de ensino.

Após a posse dos conselheiros foi realizada eleição, entre os membros, para a escolha da diretoria do Conselho, que elegeu Oslima Sousa Moraes como presidente do Cacs/Fundeb, sendo que a vice-presidente eleita foi a professora Cleise das Graças Sarrazin Santos, representante da classe de professores

A cerimônia de posse aconteceu na Casa da Cultura e reuniu convidados e várias autoridades como: o prefeito municipal, Chico Alfaia; do vice-prefeito, Isomar Barros; da secretária de educação, Ananilva Soares; do presidente da Comissão Eleitoral, Carlos Isaías Carvalho; além de representantes do Conselho Municipal de Educação, Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa/Óbidos), Conselho Tutelar, Instituto Federal do Pará (Ifpa/Óbidos) e Câmara Municipal de Vereadores.

O novo Conselho Ficou assim constituído:

Representantes do Poder Executivo Municipal: Ananilva Pereira Soares – titular; Adriana Santos da Rocha – suplente, Raimundo Hylace Moda de Siqueira – titular; Ana Elza de Andrade Tavares – suplente.

Representantes do Conselho Municipal de Educação: Maria Raimunda Viana de Miranda – titular e José de Arimateia Mendonça Mendes – suplente.

Representantes do Conselho Tutelar: Clara Helena Barbosa Santos – titular e Mônica Ribeiro Gomes – suplente

Representantes dos Professores das Escolas Públicas Básicas: Cleise das Graças Sarrazin Santos – titular e Maria do Carmo Canto Gomes – suplente.

Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Básicas: Lázaro Jeter da Rocha Vieira – titular e Raimundo Huenito Ferreira da Silva – suplente.

Representantes dos Servidores Técnico Administrativo das Escolas Públicas Municipais: Sandra de Sousa Coelho – titular; Josiana Márcia da Silva Castro – suplente

Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais: Edival Ribeiro de Siqueira – titular, Oslima Bentes Sousa Moraes – titular, Loraine Fernandes Veras Cardoso – suplente e Oston Luis Paz da Mota – suplente

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal: Vanessa Ribeiro Pinto – titular, Adriane da Silva Dutra – suplente, Alexandre da Rocha Gomes – titular, Manoel Evaristo Pinto do Nascimento – suplente.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

