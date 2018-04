Ruas de Óbidos ganham novos semáforos

As Ruas de Óbidos ganharam novos semáforos que estão sendo instalados nas ruas mais movimentadas da cidade. Os serviços de instalação iniciaram no dia 24 (terça-feira) nos cruzamentos da Avenida Nelson Souza com rua Belém.

A instalação dos semáforos, segundo Ildison Santana Moda de Siqueira - Diretor do Demutran de Óbidos, faz parte do programa de reordenamento do trânsito da cidade e visa reduzir o número de acidentes de trânsito na cidade, que no último final de semana, teve um óbito após duas motos se colidirem.

Informou também que três pontos serão contemplados: Dom Floriano com a Picanço Diniz; Justo Chermont com a Rui Barbosa e Nelson Souza com a Rua Belém.

Ildenilson informou que a liberação dos semáforos acontecerá quando toda a sinalização do entorno estiver concluída, trabalho que está sendo feito também. Vai ter a pintura de solo, a montagem das placas e os semáforos. “Já havia a necessidade dessas providências pois o fluxo de veículos nesses pontos onde estão sendo montados os semáforos já é muito grande”, informou Ildenilson.

