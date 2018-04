Comunidade de Santo Antônio, Paraná de Baixo, realizou evento esportivo

A Comunidade de Santo Antônio, no Paraná de Baixo, esteve em festa este final de semana, realizou um evento social e esportivo com objetivo de angariar fundos para reconstrução de uma obra que será destinada ao Posto Médico, e que beneficiará as comunidades de todo o Paraná e comunidades vizinhas.

Muitas pessoas das comunidades vizinhas foram prestigiar o evento, que também contou com presença do Arquiteto Alacid Canto, Presidente da Colônia Z-19, Emerson Canto; dos Vereadores Nivaldo Aquino e Valdo Amorim, entre outros convidados.

O Arquiteto Alacid Canto além de ter participado do evento, aproveitou a oportunidade para visitar a obra, acompanhado dos comunitários e do vereador Valdo Amorim, onde prestou assessoria técnica, como Arquiteto.

Com informações e Fotos de Vander N Andrade

