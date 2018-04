Encontro da Pastoral da Juventude - Norte II é realizado em Óbidos

O Encontro denominado de “Ampliada da Pastoral da Juventude (PJ) – Norte II”, está acontecendo no Auditório da Diocese de Óbidos, o qual iniciou nesta sexta-feira, dia 27 e irá até domingo, dia 29, onde reunirá muitos jovens do Pará e Amapá.

Segundo os coordenadores, a programação procura mostrar a realidade da região, sendo que nesta sexta-feira, dia 27, vão ser feitas analises sócio-políticas, eclesiásticas, em seguida um olhar sobre a igreja, especialmente sobre a Pastoral da Juventude, e a noite serão analisadas as Galileias, ou seja, as comunidades.

No sábado, dia 28, o olhar será voltado para a Amazônia, onde está pautado: REPAM, o Anos do Laicato, Sínodo da Amazônia. No domingo, dia 29, quando encerra o Encontro, acontecerá o lançamento da campanha “O Enfrentamento do Ciclo da Violência contra a Mulher”, que é constituído pelas Mulheres da PJ e com alguns meninos.

Serão três dias de muitas discussões, planejamento e encaminhamentos da PJ – Norte II, que reúne várias realidades do Pará e Amapá. Durante o evento, acontecerá também uma noite Cultural, onde serão apresentadas várias atrações Pauxiaras.

Maria, Coordenadora Diocesana, comentou sobre a importância do Encontro da PG: “É com grande alegria que a Diocese de Óbidos acolhe a “Amplia da Regional Norte II”, e durante esses três dias faz morada aqui em Óbidos, e nós da Diocese de Óbidos, nos sentimos muito honrados, pois nesses 40 anos de história da PJ nesse regional, é a primeira vez que chega em nossa Diocese e conseguimos nos reunir e acolher eles com todo carinho e com todo amor”.

O Padre José Paulo que está presente no encontro, falou sobre o evento: “Minha vocação de padre teve início na Pastoral da Juventude, nas comunidades, nos movimentos sociais, há 24 anos, e me pediram para fazer o acompanhamento da PJ a partir de agora, então eu estou chegando para retomar esse caminho, junto com os jovens. Minha alegria é encontrar uma turma realmente viva, uma juventude sonhadora, mas também com o pé no chão”.

Segundo Padre Paulo, o objetivo do encontro é fazer uma reflexão da caminhada da PJ nesse período e também refletir sobre a realidade atual da juventude.

“Nós temos hoje os problemas na Amazônia, então, de que forma a juventude vai participar das transformações que a Amazônia está passando, e participar como atores e não como pessoas que são levadas pelos pensamentos econômicos que temos hoje. Pra mim é uma alegria muito grande em viver essa experiência nova e eu sinto que vou me renovar com essa turma, espero que isso traga mais essa juventude para a igreja”, finalizou Pe. José Paulo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1890-encontro-da-pastoral-da-juventude-norte-ii-e-realizado-em-obidos#sigProId13da36084a View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.