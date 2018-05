Mercado Municipal de Óbidos recebe ações de revitalização

O Mercado Municipal localizado no centro comercial de Óbidos está recebendo ações de revitalização como: lavagem do telhado, recuperação das calhas e lavagem de toda a sua estrutura.

O trabalho realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Abastecimento, com a ajuda de empresários, visa melhorar as condições de trabalho e higiene do local, além de tornar o espaço mais aprazível para a visitação de um dos prédios históricos mais importantes da cidade presépio.

A intenção é também, revitalizar a pintura do prédio com as cores originais de sua época de fundação, lembrando os tempos áureos da edificação construída no ano de 1891.

Com informações e fotos da Ascom/PMO

CONHEÇA A HISTÓRIA DO MERCADO MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1896-mercado-municipal-de-obidos-recebe-acoes-de-revitalizacao#sigProIdb4391864e3 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.