Igreja da Paz, em Óbidos,  realizou batizado de novos membros

"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, BATIZANDO-OS em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo", Mateus 28:19.

O dia 1º de maio de 2018, foi um dia histórico para a Igreja da PAZ, em Óbidos, e para a Base Regional de Monte Alegre, pois aconteceu o primeiro Batismo nas Águas no Acampamento Videira, na Comunidade Cipoal, balneário da chácara.

Foram batizados 43 novos convertidos, tendo como testemunhas mais de 300 pessoas da cidade e das comunidades onde estão plantadas as igrejas.

“Foi uma explosão de unção, graça e amor, regado a muita comunhão brincadeiras e a alegria do povo de Deus. E sabemos que isso é só o Começo em o nome de Jesus.”, comentou Átilano Valente, Pastor Líder da Igreja dá Paz em Óbidos.

Com informações e fotos de Jailton Santos.

FOTOS...



