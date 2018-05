Sant`Ana Peregrina se despede de Belém do Pará

A peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará encerrou neste sábado, dia 18, com uma missa na Basílica de Nazaré, que iniciou as 17h, onde reuniu os obidenses e amigos devotos de Sant´Ana, que foram prestigiar a missa e a confraternização de despedida da padroeira dos obidenses.

A Coordenação da peregrinação de Sant´Ana informou que durante a peregrinação cerca de 80 famílias foram visitadas no período de 19/04 a 04/05, emocionando os obidenses que há muito tempo não visitam Óbidos e que tiveram a oportunidade de receber a imagem da padroeira em suas residências.

Logo após a missa, aconteceu na Casa de Plácido, um bingo e vários leilões comandados por Josineide Teixeira (Jota), Aldinha, Evander, Rosicleia e outros, sendo que o maior prêmio do Bingo, uma Bicicleta, foi bingada pelo Sr. Candinho e Nilça Pinto.

Quanto a peregrinação, Aldinha Simões comentou: “A equipe de peregrinação está de parabéns. O encerramento foi um sucesso. Uma noite perfeita, ao lado de pessoas maravilhosas. Só alegria e descontração, bem do jeitinho dos obidenses. Parabéns equipe.. Que Santana abençoe vocês imensamente”.

A Festividade de Senhora Sant´Ana acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 08 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

Registramos algumas imagens da Missa na Basílica (01) e da confraternização na Casa de Plácido (02).

www.obidos.net.br – Fotos de Eulice Canto

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1907-sant-ana-peregrina-se-despede-de-belem-do-para#sigProId1c952d95f8 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1907-sant-ana-peregrina-se-despede-de-belem-do-para#sigProId77873dde3d View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.