Jovens voluntários lutam para manter Lazer, em Óbidos

Em conversa com Suzan Treice Alves Soares, Coordenadora do Grupo de Jovens denominado JFC do Bairro São Francisco, em Óbidos, nos contou que os jovens que participam do Grupo de Teatro e Dança e aliados a jovens que frequentam a Praça do Bairro e percebendo que a mesma estava precisando de algum tipo de ação que pudesse melhorá-la, resolveram coletivamente e independente do poder público, tomar a iniciativa de executar a ação de limpeza, conservação, pintura do espaço público, cujo mesmo, já precisava de uma ação nesse sentido há bastante tempo, o que não acontecia. Essa ação aconteceu no dia 1º de maio, dia do trabalhador.

Portanto, a nosso ver, um grupo de 40 jovens trocaram ideias entre eles e decidiram executar a ação de voluntariado, visando se ajudar e beneficiar toda a Comunidade do Bairro de São Francisco favorecendo a valorização do lazer e beneficiando a todos.

A jovem Emanuela Monteiro nos informou que saiu de Óbidos há algum tempo devido a falta de emprego e até Escolas para que pudesse obter a formação no curso que queria, mas que resolveu voltar para esta terra… Sobre a praça, nos informa que “queremos mostrar para a população que podemos fazer ações e não apenas esperar pelo poder público, que as outras pessoas de outras comunidades podem fazer também e que o interesse é que beneficie toda a Comunidade”.

A jovem Naiane Queiróz Tavares, Vice Coordenadora do Grupo JFC, nos disse que “fazemos porque é onde, nós jovens, mais convivemos e queremos um lugar limpo, organizado e para termos uma cidade melhor, para atender aos interesses da nossa Comunidade”.

Quando perguntamos sobre qual será o próximo passo, a resposta foi: “agora, após esta ação, pretendemos jogar o lixo e buscar novas ideias para ação do Grupo JFC”.

Portanto, não se trata de uma ação a partir do poder público, se trata unicamente de uma ação coletiva que partiu de um grupo de jovens interessado no seu bem estar e do bem estar da Comunidade, do Bairro. Assim, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram, para que a ação dos jovens fosse executada, não pode, nem deve tirar o brilhantismo da ação deles, porque foi deles a iniciativa, foram eles que propuseram, até mesmo porque o espaço estava, assim como muitas praças estão, abandonadas pelo poder público e principalmente pelos pseudos fiscalizadores.

