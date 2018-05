Em Óbidos,  Bloco do Hospital Dr. José Benito Priante foi reformado

O Hospital “Dr. José Benito Priante”, em Óbidos, foi inaugurado em 10 de maio de 2012, depois de alguns anos já construído e com muita polêmica por não estar funcionando, pois o mesmo não havia sido equipado. Inaugurado, começou a realizar atendimento de urgência e emergência, pronto atendimento 24 h, como é feito até hoje.

Nesta sexta-feira, dia 04, a Secretaria de Saúde de Óbidos, que tem como secretário o Sr. Moisés Portela, com a presença do Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, entregaram o primeiro bloco do Hospital à População todo reformado, que há algum tempo vinha passando por uma reforma.

“Ficamos muito emocionados em estar trazendo de volta os atendimentos nesse Pavilhão todo reformado, trazendo melhor qualidade nos serviços dos profissionais e melhor atendimento para a população”, comentou o Secretário Moisés Portela.

Segundo Portela, o serviço realizado foi uma parceria entre a Secretaria de Saúde com poio da Prefeitura, a través da Secretaria de Infraestrutura e a Igreja dos Mormos, projeto “Mão que Ajudam”, que participaram efetivamente na reforma do Hospital.

Referente ao funcionamento do Hospital 24h, como é conhecido, Portela informou que haverá mudanças dos serviços e que haverá readequação desses serviços. “Nós traremos o Cartão do Sus aqui pra frente para ser atendido no balcão, aumentamos o número de leitos que nós tínhamos, levamos alguns serviços para o segundo bloco, trazer a farmácia para o primeiro bloco, fazendo os ajustes necessários”, informou o Secretário.

O Nome do Hospital

O hospital recebeu o nome do ilustre obidense Dr. José Benito Priante, que foi médico, professor da escola Agrícola Manoel Barata, professor da UEPA, onde labutou até pouco tempo de sua morte, além de ser escritor de crônicas para jornal e é autor de um livro “Pegadas do Meu Caminho”.

