Comissão de Peregrinação de Sant´Ana em Belém presta conta

A Comissão de Peregrinação de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses, em Belém, se reuniram nesta quarta-feira, dia 09, e divulgaram a prestação de contas, sendo que o valor arrecadado foi de R$ R$11.365,00 (Onze mil e trezentos e sessenta e cinco reais), descontando as despesas, R$1.354,00 (Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais), ficou o valor líquido de R$10.011,00 (Dez mil e onze reais), recursos que serão repassados para a Diocese de Óbidos.

Veja o resumo que a Comissão divulgou:

PREZADOS OBIDENSES: Fizemos hoje (09) uma reunião final para fecharmos a PEREGRINAÇÃO e BALANÇO das RECEITAS e DESPESAS durante o período.

RECEITA: R$11.365,00 (Onze mil e trezentos e sessenta e cinco reais)

DESPESAS: R$1.354,00 (Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais)

SALDO: R$10.011,00 (Dez mil e onze reais ).

Recurso este que será passado integralmente para a Diocese de Óbidos.

Cabe-nos agradecer todas as pessoas indiscriminadamente que contribuíram direta ou indiretamente com essa atividade e todas as famílias e casas que nos receberam.

Muito Obrigado.

Com informações e foto de Evander Batista

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.