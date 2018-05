Pastoral da Comunicação da Diocese de Óbidos promove encontro dos meios de comunicação

A Pastoral da Comunicação da Diocese de Óbidos (Pascom) promoveu neste sábado, dia 12, um encontro com representantes dos meios de comunicação obidenses, onde discutiram o tema “Fake News” e logo após foi servido um Café da Manhã.

Janirene, Coordenadora da PASCOM, comentou sobre o encontro: “Pra nós é sempre um momento de gratidão poder estar com os comunicadores, uma vez que nem sempre temos esse momento para conversamos, entretanto sempre nos encontramos no momento dos trabalhos. Então, ter um momento para conversarmos e compartilhamos qual o significado da comunicação para nós, realmente é um momento de agradecer a Deus”.

Este ano, o tema da discussão foi “Fake News e o sentido da verdade”, tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Comunicação Social, que busca conscientizar as pessoas a não divulgarem notícias falsas, pois segundo Janirene: “Hoje a mentira divulgada toma uma proporção muito grande no sentido de denegrir a imagem e que forma algo, não elucida e não esclarece para o povo a verdade. O papel da comunicação é divulgar notícias verdadeiras, nesse sentido a igreja vem nos chamar a atenção para a comunicação verdadeira, o compromisso com a verdade e coloca Jesus como modelo do verdadeiro comunicador”, comentou.

Fake News

Fake News, expressão que significa notícias falsas. Esse é um problema da era digital, quando se divulga uma notícia que não é verdadeira com algum interesse (político, econômico, etc). Muitas pessoas, na pressa, não somente comentam como compartilham essas mentiras nas redes sociais; não chegam a verificar se condizem ou não com a verdade. Aí, temos dois problemas: primeiro, a repercussão da falsa notícia é tão rápida que a verdade, mesmo que apareça, não vai ter muitas vezes a mesma credibilidade da fake news; segundo, a divulgação dessa notícia pode configurar crime.

Www.obidos.net.br → Fotos de Odilei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1924-pastoral-da-comunicacao-da-diocese-de-obidos-promove-encontro-dos-meios-de-comunicacao#sigProIde9e285a52e View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.