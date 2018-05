Paysandu é Bicampeão da Copa Verde

A equipe do Paysandu empatou com o Atlético do Espirito Santo em 1 x 1 na noite desta quarta-feira (16), e ficou com o título de Campeão da Copa Verde 2018, pois no jogo de ida venceu por 2 a 0. O Papão conquistou a competição pela segunda vez tornando-se o primeiro time Bicampeão da história da Copa Verde.

Desde o início da semana a movimentação já era grande em Belém do Pará, com início da venda dos ingressos, que foram esgotados em 72h, e nesta quarta-feira, dia 16, a Fiel lotou o Estádio Mangueirão, colocando um público de 35 mil torcedores, que comemoraram pra valer o Bicampeonato, com uma renda de 1,2 milhão de reais.

O Paysandu entrou em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 x 0, entretanto o Time do Paysandu foi pra cima do Atlético e mostrou que estava pronto para o jogo, entretanto quem marcou foi o Atlético, os 39 minutos, em um cruzamento, Eraldo usou a cabeça e abriu o placar para o Atlético-ES. Final do Primeiro tempo Paysandu 0 x 1 Atletico.

Na etapa final, o Paysandu voltou querendo deixar as coisas mais tranquilas. As mudanças processadas pelo técnico Dado Cavalcanti levaram o Papão ao ataque em busca do gol do alívio. E ele saiu aos 27 minutos: Pedro Carmona recebeu no bico da grande área e tirou do goleiro para marcar um golaço, empatando o jogo, que explodiu a torcida bicolor no Mangueirão.

Final do jogo Paysandu 1 x 1 Atlético, com esse resultado o Paysandu sagrou-se Bicampeão da Copa Verde. Depois da premiação e entrega da taça, a festa foi total da torcida bicolor, que bateu o recorde de público no Mangueirão em 2018.

O título da Copa Verde dará ao Paysandu uma modesta premiação de R$ 168 mil e uma vaga nas oitavas de final da próxima edição da Copa do Brasil. Pela participação no torneio nacional de mata-mata, o time já tem garantido R$ 2,4 milhões.

